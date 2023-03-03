Никита Михалков: актер Смольянинова сломил соблазн, поэтому он выступает против России

Режиссер РФ Никита Михалков нашел объяснение резким антироссийским высказываниям Артура Смольянинова✱ (в России был признан иноагентом). По словам кинодеятеля, актера сломил соблазн.

Никита Сергеевич заявил, что Артур снимался у него. Михалков считает его хорошим артистом, и веселым человеком, который всегда хорошо работал. Однако затем что-то произошло и Смольянинов начал негативно высказываться против властей России и ее граждан.

«Видимо, это соблазн его сломил», — сказал режиссер в ходе пресс-конференции в Красноярске перед творческой встречей.

К слову, высказывания знаменитого артиста против родной страны наделали много шума. После его слов некоторые политики даже предложили ввести ответственность на законодательном уровне за подобные антироссийские выступления.