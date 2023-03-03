Yandex.RTB

Терапевт РФ Коваленко посоветовала россиянам выбирать для проживания этажи с третьего по седьмой

Image 16+
Терапевт РФ Коваленко посоветовала россиянам выбирать для проживания этажи с третьего по седьмой
Здоровье
Фото из открытых источников

Терапевт Юлия Коваленко рассказала, что на здоровье человека может влиять высота этажа, на котором он живет. По словам врача, люди, которые проживают на первых этажах, подвержены заболеваниям бронхолегочной системы и снижению иммунитета. А те, у кого квартира выше седьмого этажа, страдают от тревожных расстройств, головной боли и повышенного артериального давления.

Эксперт объяснила, что в квартиры на первых этажах попадает грибок и плесень с подвальных помещений. Также туда заходит больше выхлопных газов, испарение от асфальта, уличная пыль.

Тем, кто живет на седьмом этаже и выше, нужно опасаться смога. Начиная от 25 этажа следует следить за тем, как работает кондиционирование. Дело в том, что на высоких этажах существует риск воздействия низкочастотных инфразвуковых колебаний, перепадов давления, нагрузок при подъёме в лифте. Эти факторы и приводят к паническим атакам, нарушениям сна и бессоннице.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Терапевт РФ Коваленко посоветовала россиянам выбирать для проживания этажи с третьего по седьмой

Сегодня, 20:11

Эндокринолог Онучина рассказал о необходимости приема кальция и витамина D в старости

Вчера, 11:27

Глава Роспотребнадзора РФ Попова: в России осенью ожидается новая волна коронавируса

1-03-2023, 17:43

E1.RU: жителям Екатеринбурга стали рассылать предупреждения о заражении питьевой воды холерой

1-03-2023, 12:44

Как отсрочить смерть: врач рассказал, какие анализы сдать и что нужно проверить после 45 лет

1-03-2023, 12:08

Нейропсихолог назвал 5 условий для продления молодости без ботокса и эликсиров

27-02-2023, 20:36

Медики назвали причины ОРВИ и простуд, от которых жители не выздоравливают в Волгограде

27-02-2023, 20:26

Вуди Харрельсон в прямом эфире ТВ обвинил создателей вакцины от коронавируса в заговоре

26-02-2023, 20:41

Если у вас дома есть эти четыре опасные предмета, немедленно выбросьте их

26-02-2023, 15:48

Гастроэнтеролог Вялов рассказал о продуктах, улучшающих самочувствие человека

25-02-2023, 18:23

En Son Haber: чрезмерное употребление кофе может спровоцировать преждевременную смерть

24-02-2023, 17:51

Инфекционист РФ Андрей Поздняков напомнил об опасности заразиться в общественных местах

23-02-2023, 10:23

«Все действия бессильны»: иммунолог дала тревожный прогноз по Роману Костомарову

22-02-2023, 11:52

E1.RU: врачи перечислили жителям РФ самые вредные для организма человека каши

22-02-2023, 10:53

Врач Сибирский перечислил эффективные способы быстро облегчить симптомы насморка

21-02-2023, 12:57

Невролог Гайфутдинов назвал гангрену тяжелым осложнением состояния фигуриста Романа Костомарова

20-02-2023, 17:26

«ИноСМИ»: Перечислены пять главных вещей, которые каждой женщине нужно знать о мужчинах

20-02-2023, 10:06

Нутрициолог Ольга Панова рассказала, какие продукты снизят риск образования тромбов

19-02-2023, 18:37

Глава Минздрава РК Охлопков заявил, что вскоре людям угрожают неизлечимые прионные болезни

19-02-2023, 18:31

Перечислены белковые продукты, помогающие быстро похудеть после 40 лет

18-02-2023, 18:34

Названы категории свердловчан, которым положены скидки и льготы на оплату услуг ЖКХ
  • 1-03-2023, 12:16

Названы категории свердловчан, которым положены скидки и льготы на оплату услуг ЖКХ

Несмотря на то, что последние месяцы свердловчане жалуются на большие суммы в квитанциях ЖКХ, остались граждане, которые могут рассчитывать на скидки

Как отсрочить смерть: врач рассказал, какие анализы сдать и что нужно проверить после 45 лет
  • 1-03-2023, 12:08

Как отсрочить смерть: врач рассказал, какие анализы сдать и что нужно проверить после 45 лет

О том, как дожить до 100 лет, при этом быть бодрым и здоровым рассказал уральский врач. Он сообщил о чекапе для тех, кому исполнилось 45. По словам

Сроки перепрограммирования счетчиков на свет названы в Свердловской области
  • 1-03-2023, 12:45

Сроки перепрограммирования счетчиков на свет названы в Свердловской области

На вопросы местных жителей о том, сколько времени будет занимать перепрограммирование счетчиков на свет, ответил Николай Смирнов, министр энергетики

Актриса Яна Поплавская раскритиковала Урганта за его шутку о YouTube-шоу «Эмпатия Манучи»
  • 1-03-2023, 11:06

Актриса Яна Поплавская раскритиковала Урганта за его шутку о YouTube-шоу «Эмпатия Манучи»

Звезда «Красной Шапочки» Яна Поплавская пристыдила шоумена Ивана Урганта за его шутку о YouTube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи». По словам

МК: Артист Ермак прокомментировал участие актера РФ Канахина в теракте ДРГ Украины у Брянска
  • Сегодня, 19:10

МК: Артист Ермак прокомментировал участие актера РФ Канахина в теракте ДРГ Украины у Брянска

Дмитрий Ермак, который телевизионном сериале "Глухарь-3" сыграл одну из главных ролей, тоже решил прокомментировать информацию об экс-актере РФ

В кинотеатрах РФ выходит в прокат полнометражный художественный фильм «Нюрнберг»
  • Вчера, 08:54

В кинотеатрах РФ выходит в прокат полнометражный художественный фильм «Нюрнберг»

В кинотеатрах России выходит в прокат полнометражный художественный фильм «Нюрнберг». Картина была создана режиссером Николаем Лебедевым при

Новости партнеров
Новости партнеров
Эндокринолог Онучина рассказал о необходимости приема кальция и витамина D в старости
  • Вчера, 11:27

Эндокринолог Онучина рассказал о необходимости приема кальция и витамина D в старости

Людям в старости обязательно показан дополнительный прием кальция и витамина D. Эти добавки могут уменьшить риск возрастной саркопении (потеря

Жители Екатеринбурга пожаловались на большие платежи за ЖКХ в феврале
  • 1-03-2023, 11:52

Жители Екатеринбурга пожаловались на большие платежи за ЖКХ в феврале

Жители Екатеринбурга пожаловались на большие платежи за ЖКХ в феврале 2023 года. По их данным, суммы начислений за самый короткий месяц в году ничем

E1.RU: жителям Екатеринбурга стали рассылать предупреждения о заражении питьевой воды холерой
  • 1-03-2023, 12:44

E1.RU: жителям Екатеринбурга стали рассылать предупреждения о заражении питьевой воды холерой

Жителям Екатеринбурга начали массово поступать сообщения о том, что питьевая вода заражена холерой. В связи с ситуацией на Украине возможна

В Екатеринбурге заметили больных голубей, которые опасны для здоровья человека
  • Сегодня, 11:24

В Екатеринбурге заметили больных голубей, которые опасны для здоровья человека

В Екатеринбурге заметили голубей, которые ведут себя очень странно. Птицы вертят головами, не замечая людей. Также они могут подлететь к человеку или