Терапевт РФ Коваленко посоветовала россиянам выбирать для проживания этажи с третьего по седьмой

Терапевт Юлия Коваленко рассказала, что на здоровье человека может влиять высота этажа, на котором он живет. По словам врача, люди, которые проживают на первых этажах, подвержены заболеваниям бронхолегочной системы и снижению иммунитета. А те, у кого квартира выше седьмого этажа, страдают от тревожных расстройств, головной боли и повышенного артериального давления.

Эксперт объяснила, что в квартиры на первых этажах попадает грибок и плесень с подвальных помещений. Также туда заходит больше выхлопных газов, испарение от асфальта, уличная пыль.

Тем, кто живет на седьмом этаже и выше, нужно опасаться смога. Начиная от 25 этажа следует следить за тем, как работает кондиционирование. Дело в том, что на высоких этажах существует риск воздействия низкочастотных инфразвуковых колебаний, перепадов давления, нагрузок при подъёме в лифте. Эти факторы и приводят к паническим атакам, нарушениям сна и бессоннице.