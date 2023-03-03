73-летний российский и советский актер Михаил Боярский поведал о своём восстановлении после перенесённого в тяжелой форме коронавируса. В разговоре с репортерами Народный артист РРФСР рассказал о состоянии здоровья сейчас.
Михаил Сергеевич заболел ковидом еще полгода назад. За этот период времени он окончательно еще не выздоровел. По словам Боярского, из-за заболевания у него начались серьёзные проблемы с памятью. Как отметил актер, недуг "сделал его глупее".
Кроме того, артист отметил, что постковидный синдром является не менее страшной болезнью, после которой тяжело восстановится.
"Я не восстановился до конца. Все очень сложно. Эта зараза надолго. После коронавируса я стал намного глупей, да и не такой подвижный, как раньше. Этот недуг оставляет свои следы", - сказал Боярский.