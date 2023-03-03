73-летний российский и советский актер Михаил Боярский поведал о своём восстановлении после перенесённого в тяжелой форме коронавируса. В разговоре с репортерами Народный артист РРФСР рассказал о состоянии здоровья сейчас.

Михаил Сергеевич заболел ковидом еще полгода назад. За этот период времени он окончательно еще не выздоровел. По словам Боярского, из-за заболевания у него начались серьёзные проблемы с памятью. Как отметил актер, недуг "сделал его глупее".

Кроме того, артист отметил, что постковидный синдром является не менее страшной болезнью, после которой тяжело восстановится.