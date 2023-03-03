Уехавшие артисты распродают свое имущество в России и сидят за границей без работы

Сбежавшие за границу артисты вынуждены отказатся от привычного буржуазно-богемного образа жизни. За рубежом гонорары уменьшились, концерты и корпоративы поредели, рекламные контракты и вовсе канули в Лету. Вот вчерашние звезды и распродают остатки былой роскоши.

Стало известно, что Светлана Лобода продает усадьбу с хозяйским особняком на 1400 кв.м., домом для охраны и персонала, прудом, летней кухней, гаражами, садом за 650 млн рублей. Также недвижимость можно арендовать за миллион в месяц.

Избавится от своей недвижимости решила Вера Брежнева. Свой дом в Подмосковье экс-ВИАГра и ее муж оценили в 300 млн рублей.

Рэпер Моргенштерн, который обосновался в Дубае, решил избавится от вычурных украшений. Он выставил на продажу созданный в единственном экземпляре калькулятор из белого золота с бриллиантами. Цена вопроса - 165 тысяч долларов (12,5 млн рублей).

Перед Новым годом Даня Милохин продал свой розовый "Майбах", которым владел еще с марта 2021 года. На авто блогер потерял полтора миллиона рублей: купил за 8,5, а продал за 7.