Уволенный Хабенским из МХТ актер РФ Дмитрий Назаров отказался финансировать ВС Украины

Актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Назаров заявил о том, что он отказывается помогать деньгами ВС Украины.

В своем недавнем интервью для юриста Марка Фейгина (признан иноагентом) артист рассказал, что пользователи социальных сетей часто предлагают стать ему спонсором ВСУ.

«Вы что, с ума сошли? Всерьез это у меня, у россиянина спрашиваете?» — ответил Назаров на подобные предложения.

Артист также сказал, что нужно отдавать самим себе отчет в том, что есть вещи, на которые он пойти никогда не сможет.

Напомним, Дмитрий Назаров вместе с женой и коллегой Ольгой Васильевой были уволены их МХТ им. Чехова именно за то, что выступали против СВО. В соцсетях актер неоднократно высказывал несогласие с политикой России. После этого они уехали из страны.