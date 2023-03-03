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Уволенный Хабенским из МХТ актер РФ Дмитрий Назаров отказался финансировать ВС Украины

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Уволенный Хабенским из МХТ актер РФ Дмитрий Назаров отказался финансировать ВС Украины
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Фото из открытых источников

Актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Назаров заявил о том, что он отказывается помогать деньгами ВС Украины.

В своем недавнем интервью для юриста Марка Фейгина (признан иноагентом) артист рассказал, что пользователи социальных сетей часто предлагают стать ему спонсором ВСУ. 

«Вы что, с ума сошли? Всерьез это у меня, у россиянина спрашиваете?» — ответил Назаров на подобные предложения.

Артист также сказал, что нужно отдавать самим себе отчет в том, что есть вещи, на которые он пойти никогда не сможет. 

Напомним, Дмитрий Назаров вместе с женой и коллегой Ольгой Васильевой были уволены их МХТ им. Чехова именно за то, что выступали против СВО. В соцсетях актер неоднократно высказывал несогласие с политикой России. После этого они уехали из страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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