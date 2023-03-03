В Свердловской области семья участника СВО три месяца не получала никаких выплат

В Свердловской области семья участника Вооруженных сил, который принимает участие в СВО (специальной военной операции) уже три месяца не может получить никаких выплат. Александр служит по контракту. Он оправился на фронт в октябре минувшего года. До конца декабря военный не выходил на связь с семьей. В это время мать бойца, на которую оформлена доверенность, не получила никаких выплат.

Как заявил депутат Госдумы РФ Максим Иванов, такая неприятная ситуация сложилась из-за ошибки «Алуште» - системе Минообороны.

«Еще две недели назад писали, что после нашего вмешательства и вмешательства военной прокуратуры выплатили все долги по денежному довольствию за октябрь, ноябрь и декабрь. Оставался еще вопрос по «боевым». По нему направляли запрос отдельно в военную прокуратуру Объединенной группировки войск», — пишет политик в Телеграм-канале.

Добавим, что в настоящее время все необходимые денежные средства были перечислены матери Александра.