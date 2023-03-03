«Вокруг ТВ» составил список главных сериалов марта 2023 года, которые обязательно стоит посмотреть

В марте 2023 года будет представлено множество отечественных и зарубежных сериалов, многие из которых посвящены женщинам. Портал "Вокруг ТВ" составил список многосерийных фильмов, которые обязательно нужно посмотреть в марте.

Итак, состоится долгожданная премьера "Короля и Шута". Сериал расскажет о жизни и творчестве участников популярной панк-группы Андрея Князева и Михаила Горшенева.

В марте также появятся вторые сезоны таких сериалов как "Почка", "Вампиры средней полосы", "Невский". Зрителей ждут премьеры фильмов: "Мама может", "Моя мама - шпион", "Кафе "Куба", "Актрисы", "Дело о пропавшей деревне", "За полчаса до весны".

Что касается зарубежных сериалов, то рекомендуем посмотреть "Рой", "Дейзи Джонс and The Six","Большие надежды" , "Власть", "Счастливчик Хэнк".