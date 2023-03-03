Журналистка Ксения Собчак прокомментировала слова Ивана Охлобыстина о женщинах

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак решила прокомментировать слова Ивана Охлобыстина, который сравнил женщин с грибницами. Своими мыслями светская львица поделилась в Ютуб-шоу «Осторожно: Собчак».

Недавно актер принял участие в записи видеоролика для школьных уроков «Разговоры о важном». На видео Иван поразмышлял о роли женщины и мужчины в мире. По мнению Охлобыстина, женщину можно сравнить с грибницей, распространяющей вокруг себя жизнь. Также артист заявил, что главное предназначение дамы - это рожать детей.

Многие пользователи восприняли заявление звезды весьма неоднозначно. Собчак тоже высказалась на эту тему, отметив, что слова актера звучат как «гинекологическая патология». Теледива добавила, что в разговоре о будущем никто не говорит о пользе контрацептивов. А еще Ксения подчеркнула, что вместо этого, современным детям напоминают, что семья как матрешка: и рожать нужно чем больше, тем лучше.