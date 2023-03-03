Звезда «Реальных пацанов» Селиванов рассказал о романе с Муцениеце: «Все было на лайте»

Российский актер театра и кино Владимир Селиванов откровенно рассказал о своем романе с популярной артисткой Агатой Муцениеце.

«Многие видеоклип на мою песню «Субботним вечером» восприняли как заявление о романе, однако это не так. Все было на лайте, без вымученности. И когда так происходит, то в обществе начинают верить в то, что показано на экране», – заявил Владимир.

Нелишне добавить, что Селиванов широкую известность приобрел благодаря участию в сериале «Реальные пацаны». Также в настоящее время он активно развивает музыкальную карьеру.

Муцениеце была замужем за звездой «Мажора» Павлом Прилучным. Но несколько лет назад супруги развелись. Актриса обвиняла бывшего мужа в домашнем насилии. Но вскоре скандал утих, а сейчас знаменитости, у которых подрастают двое общих детей, хорошо общаются.