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Звезда «Реальных пацанов» Селиванов рассказал о романе с Муцениеце: «Все было на лайте»

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Звезда «Реальных пацанов» Селиванов рассказал о романе с Муцениеце: «Все было на лайте»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Российский актер театра и кино Владимир Селиванов откровенно рассказал о своем романе с популярной артисткой Агатой Муцениеце.

«Многие видеоклип на мою песню «Субботним вечером» восприняли как заявление о романе, однако это не так. Все было на лайте, без вымученности. И когда так происходит, то в обществе начинают верить в то, что показано на экране», – заявил Владимир.

Нелишне добавить, что Селиванов широкую известность приобрел благодаря участию в сериале «Реальные пацаны». Также в настоящее время он активно развивает музыкальную карьеру.

Муцениеце была замужем за звездой «Мажора» Павлом Прилучным. Но несколько лет назад супруги развелись. Актриса обвиняла бывшего мужа в домашнем насилии. Но вскоре скандал утих, а сейчас знаменитости, у которых подрастают двое общих детей, хорошо общаются.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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