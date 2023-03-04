46-летняя артистка РФ Елена Ваенга проинформировала о тяжелой болезни перед гастролями

46-летняя Елена Ваенга ошарашила поклоников неприятной новостью перед гастролями. Лауреат премий «Шансон года» сообщила о затяжной болезни, с которой она никак не может справиться.

Стоит отметит, что на связь артистка не выходила продолжительное время. Эстрадная певица заболела ларингитом. Недуг не проходил практически три недели. Теперь Елена не на шутку обеспокоена по поводу предстоящих концертов.

"17 дней болела. Давно такого у меня не было," проинформировалаВаенга.

Также она призвала фанатов не переживать, поблагодарив за заботу и поддержку.

Добавим, что исполнительница планирует отправиться в гастрольный тур по городам России, который включает 11 городов, 4 марта. Первое выступление знаменитости состоится уже 5 марта в Павлово.