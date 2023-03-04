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Тимонин выразил мнение о закупках ЕС сжиженного природного газа

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Тимонин выразил мнение о закупках ЕС сжиженного природного газа
В Мире
Фото из открытых источников

Эксперт Тимонин рассказал о ситуации на энергетическом рынке в отношении природного газа. Он считает, что государствам европейского союза все сложнее замещать этот вид топлива, ранее импортировавшийся из Российской Федерации, сжиженным природным газом из других государств.

Тимонин отметил, что за первые месяцы текущего года европейский союз закупил 21,6 миллионов тонн сжиженного природного газа, что немного больше, чем аналогичный показатель за прошлый год. Он считает, что в текущем году производство СПГ возрастет примерно на 12,5 миллионов тонн. По его мнению, эти сведения показывают, что замещать газ из Российской Федерации для государств ЕС все сложнее. 

«...Существенно увеличить объемы импорта относительно уже достигнутого уровня в этом году будет непросто», – считает он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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