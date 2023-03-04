Yandex.RTB

Гросси сделал заявление, что рассчитывает на сотрудничество с Ираном

Image 16+
Гросси сделал заявление, что рассчитывает на сотрудничество с Ираном
В Мире
Фото из открытых источников

Руководитель международной организации по атомной энергетике МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал заявление по вопросу об иранской ядерной программе. Он отметил, что в организации рассчитывают на сотрудничество политического руководства Ирана с МАГАТЭ, чтобы успокоить политические власти других государств в вопросе ядерной программы официального Тегерана.

Гросси заявил об этом в столице Ирана, где провел пресс-конференцию. Недавно работники МАГАТЭ собрали сведения о ситуации на ядерных объектах Ирана. Они сообщили, что на одном из них проведены уже большие работы над ураном. Это, считают в МАГАТЭ, формирует условия для международной напряженности вокруг этой ситуации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Тимонин выразил мнение о закупках ЕС сжиженного природного газа

Сегодня, 11:38

Политолог Киреев выразил мнение об инициативах по реформе в ООН

Вчера, 18:38

Гагаузский депутат выразил мнение о вступлении Молдавии в ЕС

Вчера, 09:18

Ган сделал заявление о дипломатической позиции Китая

2-03-2023, 19:43

Китайские СМИ пишут о позиции ЕС по отношению к Китаю

2-03-2023, 08:23

Американский журналист взял интервью у жителей Крыма

1-03-2023, 09:03

Хазин выразил мнение о плане Китая по дипломатическому урегулированию

28-02-2023, 15:38

Экс-командующий армии США Бен Ходжес показал, какие города Крыма попадут под удар ВСУ

28-02-2023, 11:28

В республиканской партии состоялось голосование

27-02-2023, 19:58

«МК»: В Китае внезапно полностью исчез коронавирус

25-02-2023, 18:19

ВЗГЛЯД: Возникли слухи о страшном оружии, поразившем турков прямо из космоса

25-02-2023, 12:45

Журналист Херш выразил мнение о последствиях инцидента на «Северном потоке»

25-02-2023, 08:33

The Times: Жители США платят тысячи долларов за обучение детей русской математике

24-02-2023, 17:35

Мединский прокомментировал заявление Кассиса

24-02-2023, 09:28

Филиппо выразил мнение о Байдене

23-02-2023, 08:28

Песков рассказал о ситуации с горячей линией между РФ и США

22-02-2023, 08:13

Ган сделал заявление по международной ситуации вокруг украинского кризиса

21-02-2023, 08:33

Политолог Шипилин выразил мнение о позиции государств Африки и Латинской Америки по отношению к Российской Федерации

20-02-2023, 18:48

Наиля Аскер-заде: В поисках «русского следа» власти Польши наткнулись на «древний страх»

19-02-2023, 18:52

Алиев сделал заявление о переговорах с Пашиняном

18-02-2023, 20:18

Эндокринолог Онучина рассказал о необходимости приема кальция и витамина D в старости
  • 2-03-2023, 11:27

Эндокринолог Онучина рассказал о необходимости приема кальция и витамина D в старости

Людям в старости обязательно показан дополнительный прием кальция и витамина D. Эти добавки могут уменьшить риск возрастной саркопении (потеря

В Екатеринбурге заметили больных голубей, которые опасны для здоровья человека
  • Вчера, 11:24

В Екатеринбурге заметили больных голубей, которые опасны для здоровья человека

В Екатеринбурге заметили голубей, которые ведут себя очень странно. Птицы вертят головами, не замечая людей. Также они могут подлететь к человеку или

В Екатеринбурге местный житель жестоко убил многодетную мать
  • Вчера, 11:40

В Екатеринбурге местный житель жестоко убил многодетную мать

25 февраля в поселке Исток (на окраине Екатеринбурга) скончалась мать четверых детей. 39-летняя Марина Протасова могла стать жертвой сожителя

Артист России Филипп Киркоров появился на шоу «Маска» в цветах флага Украины
  • 1-03-2023, 20:55

Артист России Филипп Киркоров появился на шоу «Маска» в цветах флага Украины

Костюм артиста Филиппа Киркорова у россиян вызвал негодование. Певец в эфире шоу «Маска», которое транслирует канал НТВ, пришел в костюме флага

Шоумен Дмитрий Нагиев 1 марта вышел на связь с фанатами в цветах национального украинского флага
  • 2-03-2023, 09:22

Шоумен Дмитрий Нагиев 1 марта вышел на связь с фанатами в цветах национального украинского флага

Известный российский телеведущий Дмитрий Нагиев практически не появляется на публике. Также шоумен редко появляется в Сети. Но сегодня всеми любимый

«АиФ»: Один год после войны, каким получился российский фильм «Нюрнберг»
  • Вчера, 19:23

«АиФ»: Один год после войны, каким получился российский фильм «Нюрнберг»

В прокат выходит фильм Николая Лебедева «Нюрнберг» о судебном процессе над фашистскими преступниками. Историю Нюрнбергского процесса показали глазами

Новости партнеров
Новости партнеров
В Свердловской области семья участника СВО три месяца не получала никаких выплат
  • Вчера, 09:53

В Свердловской области семья участника СВО три месяца не получала никаких выплат

В Свердловской области семья участника Вооруженных сил, который принимает участие в СВО (специальной военной операции) уже три месяца не может

Очередная жертва. В Петербурге пенсионерка получила травму головы после падения наледи
  • 2-03-2023, 15:22

Очередная жертва. В Петербурге пенсионерка получила травму головы после падения наледи

В Санкт-Петербурге произошло очередное ЧП – на голову пенсионерки в Василеостровском районе упала глыба льда. Подобные происшествия в последнее время

Китайские СМИ пишут о позиции ЕС по отношению к Китаю
  • 2-03-2023, 08:23

Китайские СМИ пишут о позиции ЕС по отношению к Китаю

Китайские СМИ пишут о позиции политического руководства государств европейского союза по отношению к официальному Пекину. Они сообщают, что это

Воздушные силы Украины объявили о сбитии истребителя-бомбардировщика Су-34 над Енакиево
  • Вчера, 17:18

Воздушные силы Украины объявили о сбитии истребителя-бомбардировщика Су-34 над Енакиево

Военный самолет, который видели падающим жители Енакиево в ДНР, был сбит украинскими военнослужащими. Об этом сегодня заявили в Воздушных силах