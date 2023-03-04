Гросси сделал заявление, что рассчитывает на сотрудничество с Ираном

Руководитель международной организации по атомной энергетике МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал заявление по вопросу об иранской ядерной программе. Он отметил, что в организации рассчитывают на сотрудничество политического руководства Ирана с МАГАТЭ, чтобы успокоить политические власти других государств в вопросе ядерной программы официального Тегерана.

Гросси заявил об этом в столице Ирана, где провел пресс-конференцию. Недавно работники МАГАТЭ собрали сведения о ситуации на ядерных объектах Ирана. Они сообщили, что на одном из них проведены уже большие работы над ураном. Это, считают в МАГАТЭ, формирует условия для международной напряженности вокруг этой ситуации.