Живущий в эмиграции Алексей Панин заявил, что его разочаровал актер РФ Иван Охлобыстин

Алексей Панин в интервью Алексею Бацаману для Ютуб-канала рассказал о том, что он разочарован, каким стал Иван Охлобыстин. Как отметил опальный актер, ранее с коллегой он тесно общался, считает его талантливым сценаристом, однако свое мнение о нем поменял в худшую сторону.

«Всегда я рвал тельняшку на груди за Ивана Охлобыстина, а он меня разочаровал. Считал его талантливым, он —это не только «Интерны», его по ним широкий зритель знает. Охлобыстин —очень талантливый сценарист. Гарик Сукачев меня также разочаровал и Серега Галанин…», — сказал Панин.

По словам артиста, он хотел получить у Евгения Миронова номер телефона Чулпан Хаматовой, однако столкнулся со «стеной». Также он добавил, что не боится высказывать свое мнение и очень рад, что всегда честен перед собой и своей совестью.