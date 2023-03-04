Актриса Елена Панова рассказала о работе с покойным режиссером Сергеем Пускепалисом

Актриса Елена Панова часто оказывалась на одной съемочной площадке вместе с покойным Сергеем Пускепалисом. Артисты снимались в фильмах "Сердце Пармы", "Шифр", "Метро".

В беседе с репортерами она рассказала, что с режиссером и актером всегда было комфортно и легко работать. Как отмечает Елена, Пускепалис всегда был занят своим делом, у него было очень много работы, ведь он был востребованным артистом и руководителем театра.

"У вас есть ощущение, что его недооценили? Когда случилась трагедия и человек неожиданно покинул этот мир, это вызывает чувство недосказанности. Мне кажется, что жил он очень честно, все время кино, театр, страна были частью его жизни", – высказалась Панова.

Напомним, Сергей Пускепалис скончался в результате ДТП в сентябре минувшего года. Уже после смерти его наградили премией "Событие года", которую вручили сыну.