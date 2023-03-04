«Чебурашка» стал самым популярным кинофильмом у пиратов в феврале 2023 года

«Бюллетень кинопрокатчика», ссылаясь на данные Group-IB, составил ТОП самых популярных кинофильмов для онлайн-просмотра и скачивания среди пиратов в феврале этого года.

Отметим, что данный рейтинг был составлен на основе количества найденных нелегальных копий, не дающих точного представления о числе просмотров, но дающих примерное понимание спроса у пиратов.

На первом месте оказался фильм «Чебурашка». Сборы картины в России превысили 6 миллиардов рублей. Второе место рейтинга у триллера «Аферисты». На третьем закрепился боевик «Крушение», собравший более 160 миллионов рублей.

Также в список популярных у пиратов кинолент за февраль попали: «Вавилон», «Чёрная пантера: Ваканда навеки», «Непослушник 2», «М3ГАН», «Меню», «Кит», «К тебе или ко мне?».