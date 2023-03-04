Пропустившая похороны Моисеева примадонна Алла Пугачева не забыла про день рождения друга

4 марта 2023 года актер и танцор Борис Моисеев мог бы отпраздновать свое 69-летие. Но артиста не стало в прошлом году. Скончался он после третьего инсульта.

Сегодня на Троекуровском кладбище собрались как родственники и близкие покойного, так и его многочисленные друзья и фанаты. Они почтили память знаменитого хореографа. Но не приехала только Алла Пугачева, которая являлась близким другом Моисеева.

Как отмечается, Примадонна даже не пришла на похороны популярного артиста, так как за несколько дней до его кончины улетела из РФ в Израиль.

Вместе с тем, артистка помнит про его день рождения и планирует на могилу прислать букет цветов. Во время болезни звезды Алла Борисовна также всегда была с ним на связи и даже передавала в палату разные вкусности.