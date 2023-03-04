Фронтмен «Би-2» Лева посетил концерт Семена Слепакова в Испании и назвал его талантливым комиком

Напомним, ранее Слепаков выложил видеоролик с треком, который имитирует колыбельную матери, поющей трехлетнему сыну о братьях, один из которых погиб в СВО на Донбассе. После этого юморист подвергся жесткой критике со стороны российских политиков, коллег и многочисленных поклонников.