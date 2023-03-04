Коллега актёра-диверсанта РФ Канахина Елена Захарова поделилась своими воспоминаниями о нем

В минувшую пятницу, 2 марта, в Брянскую область вторглась ДРГ. Среди участников формирования оказался актер РФ Кирилл Канахин, который покинул Россию и уехал на Украину. Коллеги артиста, служившие ранее с ним, потрясены случившимся.

Сотрудники театра не понимают, как игравший роли во многих сериалах артист решился на подобный поступок. Своими воспоминаниями о Кирилле поделилась Елена Захарова. Она рассказала, что Канахин был обычным парнем, не выделялся среди других, хорошо играл роли, которые ему давали.

«Когда это произошло, полезла его загуглить. Когда ознакомилась с его творчеством, то узнала его. Выяснилось, что ранее Кирилл работал у нас. Был простой парень, ничего особенного. Чего-то выдающегося либо агрессии не замечала», — поделилась Елена.

Захарова подчеркнула, что давно не видела мужчину, поэтому не знает, что с ним произошло. Для нее лично эта новость стала большим потрясением.