Лариса Долина призналась, что ей не нравится, когда ее называют певицей и вокалисткой

Лариса Долина себя считает артисткой в самом широком значении этого слова. Она обижается, когда ее называют вокалисткой и певицей.

Как пояснила звезда эстрады, термин «певица» ее ограничивает, а также в полной мере не отображает того, чем она активно занимается.

«Мне тоже хочется видеть потенциальных артистов, поэтому буду смотреть в целом на всех конкурсантов, а не слушать их голос», — сказала Лариса Александровна, которая является судьей музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!».

Также Долина добавила, что она всегда старается быть честной, а если ей не нравится номер участника, она этого скрывать не будет, а максимально откровенно выскажется. Артистка подчеркнула, что будет выбирать самых одаренных и талантливых участников.