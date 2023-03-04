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МК: врач Царева прокомментировала частые обмороки у школьников РФ на уроках физкультуры

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МК: врач Царева прокомментировала частые обмороки у школьников РФ на уроках физкультуры
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Фото из открытых источников

Как пишет «МК», в последнее время школьники начали чаще жаловаться на обмороки, общее недомогание и головокружение после занятий физкультурой в школе. Врач Марина Царева подтверждает, что такие случаи увеличились из-за нескольких причин.

Педиатр говорит, что некоторые дети с сердечными патологиями и иными болезнями сердца не выдерживают нагрузки. Чаще всего это школьники от 12 до 17 лет. Но способствовать ухудшению здоровья может перенесенный коронавирус.

«Развитие таких патологий происходит в том числе из-за COVID-19. Дети легче переносят заболевание, но нередко после этого происходит поражение сердечной мышцы», — говорит Царева.

Врач добавила, что при таких симптомах ребенок должен быть обязательно осмотрен специалистом. Особое внимание стоит уделить детям, регулярно занимающимся спортом. Улучшить самочувствие ребенка можно, введя достаточное количество белка, клетчатки и аминокислот в ежедневный рацион питания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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