«Мы за него просили». Пригожин высказался о Меладзе, поддержавшем Украину

Валерий Меладзе призывал стороны конфликта на Украине сесть за стол переговоров. Но после событий в Дубае россияне резко изменили свое мнение о певце. В Сети появился видеоролик, на котором певец высказался в поддержку Украины.

У многих видео вызвало негодование. Валерии Иосиф Пригожин оценил поступок исполнителя.

Последним вот этим росчерком он все перечеркнул. Это значит, что отношение к нам такое? Мы его люби, за него ходим. Мы за него просили, за него очень многие люди просили, которые его любят. А то, что позволил себе такие вещи сделать — значит такое отношение к нам или что? Это глупость, а не позиция. В таких условиях должна быть позиция одна, другой не может быть, - сказал продюсер.

Напомним, что Меладзе отличился во время выступления в Дубае, когда со сцены продолжил фразу в поддержку Украины. Тогда многие призвали Валерия одуматься.