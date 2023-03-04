«Мы за него просили». Пригожин высказался о Меладзе, поддержавшем Украину

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В Екатеринбурге заметили голубей, которые ведут себя очень странно. Птицы вертят головами, не замечая людей. Также они могут подлететь к человеку или
Костюм артиста Филиппа Киркорова у россиян вызвал негодование. Певец в эфире шоу «Маска», которое транслирует канал НТВ, пришел в костюме флага
Известный российский телеведущий Дмитрий Нагиев практически не появляется на публике. Также шоумен редко появляется в Сети. Но сегодня всеми любимый
В прокат выходит фильм Николая Лебедева «Нюрнберг» о судебном процессе над фашистскими преступниками. Историю Нюрнбергского процесса показали глазами
Во время встречи со студентами факультета журналистики УрФУ Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области, высказалась
В Свердловской области семья участника Вооруженных сил, который принимает участие в СВО (специальной военной операции) уже три месяца не может
В Санкт-Петербурге произошло очередное ЧП – на голову пенсионерки в Василеостровском районе упала глыба льда. Подобные происшествия в последнее время
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