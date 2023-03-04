На экраны вышел новый фильм Дмитрия Дьяченко «Бешенство» с Алексеем Серебряковым — о чем он?

На днях вышел новый фильм Дмитрия Дьяченко «Бешенство». Он рассказывает о том, как герои Евгения Ткачука и Алексея Серебрякова преодолевают вокруг и внутри себя волков.

Зимой мрачный мужчина, битый жизнью, привозит своего сына, подсевшего на наркотики, в лесную избушку на Алтае. Все средства уже испытаны, осталось попробовать запереть молодого парня здесь, пока он не переломится. Однако как раз сейчас в округе были замечены случаи бешенства среди волков, погибло несколько человек.

Одиночность в фильме подчеркивает линия бешенства. Волки, стайные звери, заражаясь, своих не признают и грызут всех подряд. Они изображены в картине не просто хищниками, а нежитью. Вообще иногда в картине становится больше хоррора, чем превозмогания в духе Джека Лондона. И герои периодически начинают метаться, принимая абсурдные решения, как подростки в американском ужастике. На десерт есть даже босс, как игре наподобие «Сайлент Хилл». Это все фильму не вредит и не мешает воспринимать главную метафору бешенства как существующего состояния всего и вся. Человек человеку волк, особенно сейчас.