Отец SHAMAN: «Люди столько всякого дерьма напишут про сына, а потом говорят: „Пророк“»

Папа исполнителя SHAMAN Юрий Дронов яляется известным гитаристом, который долгие годы сотрудничал с различными российскими и мировыми звездами. Когда сын был маленький, отец сразу же понял, что он станет музыкантом.

При этом мужчина признался, что наследник редко обращается за помощью к нему. По словам Юрия, сын всегда был самостоятельным и желал сделал все сам. Даже когда отец певцу дает советы (к примеру, добавить проигрыши или музыкальные партии), то редко слушается и все равно делает все по-своему.

Правда, во время премьерных шоу Ярослав все-таки решил обратиться к опытному отцу и вместе с ним появился на сцене. Посольку выступление в БКЗ было живьем, гитара Юрия в определенный момент не зазвучала (ее неправильно подключили). Однако все быстро исправили и через несколько минут хит «Моя Россия» пел четырехтысячный зал.

Дронов-старший признался, что старается защищать сына от нападок. Так, по его признанию, сначала про артиста напишут «всякого дерьма», а через некоторое время эти же люди говорят, что он «Пророк!».



