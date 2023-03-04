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Певец Николай Басков попытался настроить Долину против Лазарева в телешоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов»

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Певец Николай Басков попытался настроить Долину против Лазарева в телешоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов»
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Фото из открытых источников
Шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» подошло к концу. Финал проекта, во время которого на сцене собрались самые яркие и  самые талантливые участники минувших сезонов, состоялся вчера. До последнего не было понятно, кто станет победителем телешоу.
В последнем выпуске выступления участников оценивала Лариса Долина. Артистка известна повышенной строгостью и справедливостью. Певица в этот раз сказала вокалистам много комплиментов, однако честно говорила, если выступления ей не понравилось. К примеру, Ларисе Александровной не пришелся по душе номер Валерии Беловой. Она начала объяснять, что именно в пении ее не устроило, а Николай Басков отметил, что Лазарев считает исполнение песни у Беловой лучше, чем может спеть даже сама Долина.
Исполнитель начал это отрицать, тогда как певица сделала вид, что ее данное высказывание не зацепило. Пользователи не понимают, такое заявление Баскова было шуточным или он специально попытался настроить Долину против ее коллеги.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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