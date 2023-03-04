Продюсер Пригожин заявил, что пытался спасти репутацию певца Меладзе после скандала в Дубае

Скандальный поступок Валерия Меладзе, который выкрикивал лозунги в поддержку Украины во время новогоднего концерте в Дубае, решил прокомментировать Иосиф Пригожин. В программе «Вы держитесь» на RTVI продюсер рассказал о судьбе российского певца.

"Все заявления, которые Валера сделал, — это его выбор. Я с уважением к нему отношусь. Представители «Русской медиагруппы» и высокопоставленные люди почти решили вопрос Меладзе," - сказал продюсер.

По словам Пригожина, такой выходкой Меладзе все перечеркнул. При этом Пригожин не захотел рассказывать, что именно они просили. Иосиф заключил, что «в сложившейся ситуации должна быть одна позиция».

Напомним, после критики СВО концерты Валерия стали отменять в стране, а сами россияне осудили исполнителя за поддержку Украины. Но несколько раз артист все же появлялся на частных мероприятиях.