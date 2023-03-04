Провидец Нахата: После 2030 года в мире появится новая болезнь страшнее рака

Знаменитый провидец Пунит Нахата недавно побывал в Москве. Он появился в студии шоу «Прямой эфир». В эфире он рассказал о вызовах, которые стоят перед человечеством, о болезнях, с которыми людям предстоит столкнуться.

По его словам, в настоящее время ученые пытаются создать лекарство от рака. При этом Нахата говорит, что препараты от онкологии будут найдены до 2030 года. Но, как только они будут созданы, появится новое заболевание, которое будет намного страшнее. Какой недуг ждет человечество, провидец не сказал.

Хотя он далеко не первый, кто говорит о подобных прогнозах. Ранее многие провидцы говорили, что после 2030 обрушится невиданная болезнь, которая заставит человечество сплотиться, чтобы выжить.

Нелишне отметить, что Пунит прославился благодаря точным предсказаниям. В 2017 году мужчина предупредил, что через несколько лет человечеству во всем мире придется запереться по домам, а выходить на улицу можно будет в маске. Сбылись предсказания индийского прорицателя по поводу СВО.