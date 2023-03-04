РИА Новости: как в Британии стерилизуют Джеймса Бонда

Книги про Джеймса Бонда отредактируют, а также вырежут из них «расистские шутки», и даже слово «негр». Такие исправления в Британии считают важными, ведь их внесут для того, чтобы не задевать чувства граждан, пишет РИА «Новости».

Авторы книг о шпионе заявляют, что образ Бонда сильно диссонирует с тенденциями на Западе. Сильный мужчина, смелый, который не боится опасности, противопоставляется образу современного жителя США или Британии— «слизняка, который все время сомневается в в своей половой принадлежности и боится что-то не так сказать».

Обозреватель отмечает, что переписывание книг о Бонде подобно кощунству. Книги о шпионе полностью отвечают настроению и духу того времени, когда в Британии претендовали на мировое господство, поэтому ничего удивительного нет в том, что британский шпион воплотил самые сильные черты характера.

Так или иначе, остается только надеяться, что данные изменения существенно не скажутся на сюжете.