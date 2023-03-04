РИА Новости: Победитель телешоу «Ну-ка, все вместе!» Павловский признался, куда потратит выигранный миллион

Победителем музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!», которое выходит в эфир телеканала «Россия-1», стал Сергей Павловский. После победы артист признался, куда он потратит первый выигранный миллион, пишет РИА «Новости».

По словам певца, он останавливаться на достигнутом не собирается. Поэтому принял решение вложить выигрыш в запись нового студийного альбома, из которого четыре композиции готовы. Еще одну песню Сергею вручили в качестве подарка на проекте. Трек принадлежит Олегу Влади.

Как отметил Павловский, он любит заниматься творчеством, но не против работы с известным коллегой. Также Сергей признался, что до последнего не верил в свою победу, даже несмотря на то, что приложил к этому немало усилия. Вместе с тем участник был безумно рад, когда увидел высокие баллы на экране.