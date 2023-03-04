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«РИА Новости»: Запад стерилизует образ Джеймса Бонда

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«РИА Новости»: Запад стерилизует образ Джеймса Бонда
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Фото из открытых источников

Из книг про Джеймса Бонда вырежут расистские шутки и слово «негр». Делается это для того, чтобы не задеть чувств жителей США. Обновленная книга должна выйти в апреле.

По мнению журналистов «РИА Новости», такая политика властей Америки является уничтожением собственной культуры. Они ее сравнивают с методами Гитлера, однако добавляют, что национал-социалисты «книги жгли целиком, но не исправляли их».

В статье издания образ Джеймса Бонда называют памятником эпохе. Во многом он перекликается и с британской историей, и с российской. Книжный шпион для читателя сопоставляется с Шерлоком Холмсом.

Исправление книг автор статьи связывает с тем, что образ Бонда не вписывается в идеалы существующих нынче американцев и европейцев. Волевой и сильный мужчина на фоне «слизняка, который сомневается в половой принадлежности и боится сказать слово не так», явно диссонирует.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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