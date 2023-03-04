Рэп-исполнитель Джиган ждет прощения от своей супруги Оксаны Самойловой

В Сети активно обсуждают семейный конфликт, который разгорелся между рэп-исполнителем Джиганом и Оксаной Самойловой. Поклонники устали ждать объяснений от звездного семейства. Но супруги по прежнему не комментируют происходящее.

Недавно модель уехала в Сочи вместе со своими детьми. При этом музыкант остался в столице. Как сообщила позже Оксана, в настоящее время она не готова на откровения. А на днях бизнесвумен и вовсе отписалась от мужа в соцсетях.

Джиган в свой черед регулярно публикует совместные фото с супругой и детьми. По мнению пользователей, рэпер изменился в лучшую сторону. Практически все свободное время он занимается работой, в том числе в звукозаписывающей студии. По вечерам читает книги, а не развлекается.

Модель никак не реагирует на фото мужа. Также неизвестно, как разлад в семье повлиял на наследников звезд.



