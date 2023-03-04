StarHit: Рената Литвинова удивила своих поклонников кардинальной сменой образа в стиле Земфиры

Кардинальные изменения во внешнем виде продемонстрировала режиссер и актриса Рената Литвинова, которая в настоящее время проживает за рубежом. Туда знаменитость уехала сразу же после начала СВО.

56-летняя артистка в черном парике стала настоящей копией певицы Земфиры*. На снимка, опубликованных в соцсетях, Рената позировала в плаще в пол, кожаных штанах, с короткими темными волосами. Дополнила образ звезда нарисованными черными стрелками на веках.

Этот снимок Литвиновой вызвал бурную реакцию у подписчиков. Многим актриса напомнила давнюю подругу, с которой она сейчас вместе живет больше года в столице Франции. Режиссер всячески поддерживает творчество своей приятельницы, и даже рекламирует ее концерты в своем микроблоге.

* признана иностранным агентом