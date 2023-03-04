StarHit: Выбран победитель музыкального телешоу «Ну ка, все вместе! Битва сезонов»

Несмотря на то, что последние месяцы свердловчане жалуются на большие суммы в квитанциях ЖКХ, остались граждане, которые могут рассчитывать на скидки
О том, как дожить до 100 лет, при этом быть бодрым и здоровым рассказал уральский врач. Он сообщил о чекапе для тех, кому исполнилось 45. По словам
На вопросы местных жителей о том, сколько времени будет занимать перепрограммирование счетчиков на свет, ответил Николай Смирнов, министр энергетики
Актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Назаров заявил о том, что он отказывается помогать деньгами ВС Украины. В своем недавнем интервью
Известный российский телеведущий Дмитрий Нагиев практически не появляется на публике. Также шоумен редко появляется в Сети. Но сегодня всеми любимый
В прокат выходит фильм Николая Лебедева «Нюрнберг» о судебном процессе над фашистскими преступниками. Историю Нюрнбергского процесса показали глазами
Людям в старости обязательно показан дополнительный прием кальция и витамина D. Эти добавки могут уменьшить риск возрастной саркопении (потеря
Жители Екатеринбурга пожаловались на большие платежи за ЖКХ в феврале 2023 года. По их данным, суммы начислений за самый короткий месяц в году ничем
Жителям Екатеринбурга начали массово поступать сообщения о том, что питьевая вода заражена холерой. В связи с ситуацией на Украине возможна
В Екатеринбурге заметили голубей, которые ведут себя очень странно. Птицы вертят головами, не замечая людей. Также они могут подлететь к человеку или