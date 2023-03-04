Звезда «Уральских пельменей» Юрьева сообщила о планах приобрести квартиру в Дубае

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева на днях улетела в ОАЭ. Комедийная актриса раскрыла причины своего отъезда из РФ. Она призналась, что хочет купить квартиру в Дубае.

Знаменитость за границу отправилась вместе со своим мужем для того, чтобы приобрести недвижимость. Но жить в Дубае Юрьева пока что не собирается. Как объяснила юмористка, она просто планирует инвестировать деньги в строительство.

"Прилетела в Дубай, чтобы присмотреть квартиру для инвестиций либо для сдачи. Жить здесь не собираемся, сразу отвечаю на вопрос. Сейчас очень хороший рынок, чтобы реализовать мечту", - отметила Илана.

Примечательно, что примерная стоимость квартиры в ОАЭ составляет от 19 миллионов рублей. Но жилье быстро окупится, поскольку сумма от сдачи в аренду будет покрывать ежемесячные платежи за ипотеку. Дубай является одно из самых популярных мест, где отдыхают туристы.