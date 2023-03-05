Китай обозначил позицию по Тайваню

Китайские политические власти обозначили свою позицию по тайваньскому вопросу на текущий год. Она выражена в представленном документе по социально-экономическому развитию Китая на 2023 год. Этот документ обнародован на открывшейся сессии китайского законодательного органа.

В нем отмечено, что официальный Пекин намерен бороться с политическим суверенитетом Тайваня, который он не признает. Китайское политическое руководство в представленном документе заявляет, что намерено добиваться присоединения Тайваня к Китаю. При этом указывается, что официальный Пекин собирается проводить прежнюю политику на мирное присоединение острова к Китаю.

«(Мы будем) вести решительную борьбу против так называемой "независимости Тайваня" и содействовать воссоединению Родины, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и продвигать процесс мирного воссоединения Родины», – отмечено в документе.