Байден неожиданно ушел от журналистов

Издание «The New York Post» сообщает о новом курьезном случае с поведением американского президента Джо Байден. На этот раз он неожиданно отказался общаться с журналистами, хотя сначала выразил такое намерение. Это произошло перед его отлетом на вертолете в его резиденцию. Сначала он подошел к журналистам, протягивая руку, чтобы поздороваться с кем-то из них. Но затем, как было снято на видео, он вдруг повернулся и ушел к вертолету, так и не пообщавшись с представителями СМИ.

Уточняется, что ему был задан вопрос о коронавирусе. Почему Байден вдруг переменил решение и не стал отвечать журналистам, не сообщается.

«Байден поразил журналистов, вскинув руки в воздух, и удалился к ожидавшему его вертолету Marine One», – написано в статье.