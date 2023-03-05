Yandex.RTB

Байден неожиданно ушел от журналистов

Image 16+
Байден неожиданно ушел от журналистов
В Мире
Фото из открытых источников

Издание «The New York Post» сообщает о новом курьезном случае с поведением американского президента Джо Байден. На этот раз он неожиданно отказался общаться с журналистами, хотя сначала выразил такое намерение. Это произошло перед его отлетом на вертолете в его резиденцию. Сначала он подошел к журналистам, протягивая руку, чтобы поздороваться с кем-то из них. Но затем, как было снято на видео, он вдруг повернулся и ушел к вертолету, так и не пообщавшись с представителями СМИ.

Уточняется, что ему был задан вопрос о коронавирусе. Почему Байден вдруг переменил решение и не стал отвечать журналистам, не сообщается.

«Байден поразил журналистов, вскинув руки в воздух, и удалился к ожидавшему его вертолету Marine One», – написано в статье.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Байден неожиданно ушел от журналистов

Сегодня, 13:58

Китай обозначил позицию по Тайваню

Сегодня, 10:58

Гросси сделал заявление, что рассчитывает на сотрудничество с Ираном

Вчера, 19:23

Тимонин выразил мнение о закупках ЕС сжиженного природного газа

Вчера, 11:38

Политолог Киреев выразил мнение об инициативах по реформе в ООН

3-03-2023, 18:38

Гагаузский депутат выразил мнение о вступлении Молдавии в ЕС

3-03-2023, 09:18

Ган сделал заявление о дипломатической позиции Китая

2-03-2023, 19:43

Китайские СМИ пишут о позиции ЕС по отношению к Китаю

2-03-2023, 08:23

Американский журналист взял интервью у жителей Крыма

1-03-2023, 09:03

Хазин выразил мнение о плане Китая по дипломатическому урегулированию

28-02-2023, 15:38

Экс-командующий армии США Бен Ходжес показал, какие города Крыма попадут под удар ВСУ

28-02-2023, 11:28

В республиканской партии состоялось голосование

27-02-2023, 19:58

«МК»: В Китае внезапно полностью исчез коронавирус

25-02-2023, 18:19

ВЗГЛЯД: Возникли слухи о страшном оружии, поразившем турков прямо из космоса

25-02-2023, 12:45

Журналист Херш выразил мнение о последствиях инцидента на «Северном потоке»

25-02-2023, 08:33

The Times: Жители США платят тысячи долларов за обучение детей русской математике

24-02-2023, 17:35

Мединский прокомментировал заявление Кассиса

24-02-2023, 09:28

Филиппо выразил мнение о Байдене

23-02-2023, 08:28

Песков рассказал о ситуации с горячей линией между РФ и США

22-02-2023, 08:13

Ган сделал заявление по международной ситуации вокруг украинского кризиса

21-02-2023, 08:33

Экс-работник крупного маркетплейса из Екатеринбурга назвал виновных в бракованных товарах
  • Сегодня, 11:35

Экс-работник крупного маркетплейса из Екатеринбурга назвал виновных в бракованных товарах

Экс-работник крупного маркетплейса Николай Старцев из Екатеринбурга решил рассказать, почему клиентам приходят бракованные товары. Как сообщает он

В Екатеринбурге заметили больных голубей, которые опасны для здоровья человека
  • 3-03-2023, 11:24

В Екатеринбурге заметили больных голубей, которые опасны для здоровья человека

В Екатеринбурге заметили голубей, которые ведут себя очень странно. Птицы вертят головами, не замечая людей. Также они могут подлететь к человеку или

В Екатеринбурге местный житель жестоко убил многодетную мать
  • 3-03-2023, 11:40

В Екатеринбурге местный житель жестоко убил многодетную мать

25 февраля в поселке Исток (на окраине Екатеринбурга) скончалась мать четверых детей. 39-летняя Марина Протасова могла стать жертвой сожителя

Илона Броневицкая сообщила о гражданской позиции певицы Эдиты Пьехи в вопросе о спецоперации
  • 3-03-2023, 13:49

Илона Броневицкая сообщила о гражданской позиции певицы Эдиты Пьехи в вопросе о спецоперации

Илона Броневицкая во время беседы с Борисом Корчевниковым рассказала, как сейчас чувствует себя ее мама. Известно, что звезда советской эстрады Эдита

Мать российского актера Канахина не поверила в участие сына в теракте в Брянской области
  • 3-03-2023, 09:40

Мать российского актера Канахина не поверила в участие сына в теракте в Брянской области

Мать российского актера Кирилла Канахина, который предположительно принял участие в теракте в Брянской области, Валентина Павловна была шокирована,

МК: Актер Аверин открестился от Канахина, напавшего в составе диверсантов на Брянскую область
  • 2-03-2023, 19:45

МК: Актер Аверин открестился от Канахина, напавшего в составе диверсантов на Брянскую область

Среди диверсантов, напавших на Брянскую область, на видеоролике, которые они сами и записали, заметили экс-актера Кирилла Канахина (Родонского). В

Новости партнеров
Новости партнеров
Врач назвал опасный ночной симптом: Поджелудочная работает только на 30 процентов
  • Сегодня, 11:26

Врач назвал опасный ночной симптом: Поджелудочная работает только на 30 процентов

Многие люди уверены, что на проблемы с поджелудочной железой указывает боль вокруг живота. Однако насторожить должна любая боль в области поясницы,

Очередная жертва. В Петербурге пенсионерка получила травму головы после падения наледи
  • 2-03-2023, 15:22

Очередная жертва. В Петербурге пенсионерка получила травму головы после падения наледи

В Санкт-Петербурге произошло очередное ЧП – на голову пенсионерки в Василеостровском районе упала глыба льда. Подобные происшествия в последнее время

Воздушные силы Украины объявили о сбитии истребителя-бомбардировщика Су-34 над Енакиево
  • 3-03-2023, 17:18

Воздушные силы Украины объявили о сбитии истребителя-бомбардировщика Су-34 над Енакиево

Военный самолет, который видели падающим жители Енакиево в ДНР, был сбит украинскими военнослужащими. Об этом сегодня заявили в Воздушных силах

ФАС не просила РЭК Свердловской области отменять скидку на электричество в выходные дни
  • Сегодня, 11:59

ФАС не просила РЭК Свердловской области отменять скидку на электричество в выходные дни

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не просили Региональную энергетическую комиссию (РЭК) отменить пониженный тариф на оплату электричества в