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Эксперт Маслов выразил мнение о сотрудничестве Австралии с Китаем и США

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Эксперт Маслов выразил мнение о сотрудничестве Австралии с Китаем и США
В Мире
Фото из открытых источников

Эксперт Маслов выразил мнение об экономическом сотрудничестве Австралии с США и Китаем. Он отметил, что до 2019 года австралийские компании активно работали с китайскими, но затем после пандемии стали больше ориентироваться на сотрудничество с США. Однако, отметил эксперт, китайские компании больше вкладывают финансов в технологии и быстрее, чем американские, их внедряют. Также Маслов указал, что логистика между Австралией и Китаем проще и экономически рациональнее, чем с США.

В связи с этим эксперт считает, что руководство австралийских компаний будет изучать вопрос о расширении сотрудничества с Китаем. Это же, полагает он, относится и к Новой Зеландии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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