Эксперт Маслов выразил мнение о сотрудничестве Австралии с Китаем и США

Эксперт Маслов выразил мнение об экономическом сотрудничестве Австралии с США и Китаем. Он отметил, что до 2019 года австралийские компании активно работали с китайскими, но затем после пандемии стали больше ориентироваться на сотрудничество с США. Однако, отметил эксперт, китайские компании больше вкладывают финансов в технологии и быстрее, чем американские, их внедряют. Также Маслов указал, что логистика между Австралией и Китаем проще и экономически рациональнее, чем с США.

В связи с этим эксперт считает, что руководство австралийских компаний будет изучать вопрос о расширении сотрудничества с Китаем. Это же, полагает он, относится и к Новой Зеландии.