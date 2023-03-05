Александр Серов признался, что страдает от затяжной депрессии из-за перенесенного коронавируса

Александр Серов рассказал о своем плохом самочувствии после перенесенного коронавируса. Артист страдал от вирусного недуга еще полтора года назад. Но последствия сказываются на состоянии музыканта до сих пор.

Серов переживает серьезные последствия от перенесенного ковида. Лечение «ударными» дозами препаратов привело к побочным эффектам. По словам 72-летнего Александра, ему поставили 85 капельниц и сделали 50 уколов. Кроме того, сказался возраст.

«Страдаю от того, что с утра депрессия и потеря энергии. Лишь ближе к вечеру прихожу в себя. Был у психолога, терапевта. Весь разобран, не сумел собрать себя после чертовой болячки», — признался исполнитель в студии программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Напоминаем, что Серова госпитализировали в столичную«Коммунарку» в 2021 году осенью. Состояние артиста стремительно ухудшалось из-за дыхательной недостаточности. Усложнял ситуацию сахарный диабет. Но врачи поставили певца на ноги.