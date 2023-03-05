Анастасия Костенко рассказала об обмане на конкурсе красоты

Анастасия Костенко рассказала неприятную историю, которая с ней произошла. В 2012 году мама модели предложила ей принять участие в конкурсе, который стал для девушки началом пути. Тогда Настя победила, получив в качестве призов: макияж, обувь, фотосессию и размещение на главном баннере года, а также путевку в Турцию на двоих.

Жена Тарасова в поездку взяла свою маму. Но позже выяснилось, что путевка имеет срок годности, и он меньше, чем срок изготовления заграничного паспорта. Костенко сильно расстроилась. У нее оставались еще другие призы, которые добили ее окончательно.

«Макияж для фотосессии был настоящим провалом. Как тогда расстроилась. „Макияж без макияжа“ включал прорисовку ресничного ряда, а также прокрашивание внутренних век, малиновую помаду», — вспоминает красотка.