Comedy Club: Путин предложил Чебурашке баллотироваться в президенты США в 2024 году

В Сети сегодня появился новый комедийный видеоролик. В кадре Чебурашке предлагают баллотироваться в 2024 году в президенты США. Показал фрагмент юмористического шоу Comedy Club Telegram-канал «Саваничи». В шоу персонаж Путина беседует с известным мультяшным персонажем Чебурашкой.

«Путин Чебурашку попросил спасти Америку», — озаглавлено видео.

Во время разговора выяснилось, что российский президент предлагает Чебурашке баллотироваться в президенты США.

Ты ни человек, ни животное, ни женщина, ни мужчина, ни черный, ни белый. Американцам это точно должно понравиться.

Стоит отметить, что премьера фильма состоялась 1 января. По сборам сказка стала рекордсменом за историю российского кинематографа. Касса кинокартины в РФ даже превысила западного рекордсмена —ленту «Аватар» Джеймса Кэмерона.