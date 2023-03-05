Дмитрий Назаров и Ольга Васильева заявили, что их не любят в МХТ им. Чехова из-за токсичности

Народный артист Российской Федерации Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева рассказали о том, почему их не любят в театре МХТ имени А. П. Чехова. По мнению знаменитой актерской пары, они были чересчур токсичными.

Назаров отметил, что бывшие партнеры по сцене с презрением к ним относятся и не стесняются оскорблять, причем публично.

«В театре нас не любили, поскольку мы какие-то мерзенькие. Сейчас стали еще и токсичные. Но мы пока наслаждаемся новой реальностью и новыми условиями игры», — заявил актер.

Нелишне напомнить, что ранее художественный руководитель МХТ Константин Хабенский принял решение уволить Назарова и Васильеву из культурного учреждения. Как предполагали поклонники Назарова, это произошло из-за политической позиции звездных супругов. Вскоре пара приняла решение покинуть Россию. Они уехали в Израиль. Через несколько недель отправятся в гастрольный тур по городам страны. При этом артисты сообщили, что навсегда не собираются покидать РФ.