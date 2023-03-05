Гагарина на шоу «Голос» первым взяла к себе в команду Георгия Литуева из Екатеринбурга

Певица Полина Гагарина приступила к формированию команды участников на вокальном телешоу "Голос". Первым артистка пригласила к себе Георгия Литуева из Екатеринбурга.

В "Голосе" начался этап, на котором наставник должен определится, с кем будет идти к заветной победе. Минувший выпуск раскрыл интригу. Известно, что Гагарина сделала ставку на Георгия Литуева. Исполнитель из Екатеринбурга попал в ее команду первым. Уральцу исполнился 21 год. Его также прослушали рэпер Баста, Антон Белдяе, Владимир Пресняков, но их начинающий певец не впечатлил. Знаменитости дружно сошлись во мнении, что у парня слишком "сладкая" манера исполнения.

В настоящее время неизвестно, как сложится путь Литуева в шоу. Для Георгия этот проект очень важен, ведь он планирует связать свою жизнь с музыкой. Сейчас житель Екатеринбурга перебрался в Москву. В столице он занимается карьерой, а также продвигает коллег по сцене.