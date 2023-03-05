Григорий Лепс признался, что он сожалеет о разводе с Анной Шаплыковой после 20 лет брака

Знаменитый российский певец, заслуженный артист РФ Григорий Лепс признался, что он сожалеет о разводе с женой Анной Шаплыковой. С ней исполнитель прожил в браке целых двадцать лет.

Как рассказал сам 60-летний вокалист, он в жизни совершал немало ошибок в отношениях с женщинами. О некоторых певец теперь сожалеет. Однако самой главной ошибкой Григорий Викторович считает развод со своей супругой.

"Есть некоторые вещи, которые делаю правильно, но есть много вещей, которые делаю неправильно — я об этом каюсь. Да их огромное количество, Господи", — сказал в беседе с корреспондентами артист.

Тем временем Шаплыкова долго не грустила. Сало известно, что Анна выйдет замуж через год после развода с Лепсом.