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Иван Ургант трогательно поздравил с днем рождения главную любовь в своей жизни

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Иван Ургант трогательно поздравил с днем рождения главную любовь в своей жизни
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Фото из открытых источников

В этом году исполнится 17 лет со дня свадьбы Ивана Урганта и его жены Натальи Кикнадзе. История их любви началась еще в школе. 

Супруги всегда оберегают семейное счастье. О личном они практически не говорят, а в свет выходят только по важным поводам. Также пара не дает поводы для слухов и сплетен в Сети.

Снимки любимой в социальных сетях Ивана появляются очень редко — два или три раза в год. Одно из фото непременно публикуется 5 марта — в день рождения Натальи. Даже несмотря на то, что с февраля минувшего года Иван крайне редко обновляет страничку в микроблоге, такое важное событие в жизни избранницы он пропускать не захотел.

«Все что люблю! Наташка, гитара, электричество! С днем рождения тебя, моя любовь!» — написал шоумен под черно-белой фотографией, на которой Кикнадзе запечатлена на диване с бокалом вина.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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