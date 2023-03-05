Иван Ургант трогательно поздравил с днем рождения главную любовь в своей жизни

В этом году исполнится 17 лет со дня свадьбы Ивана Урганта и его жены Натальи Кикнадзе. История их любви началась еще в школе.

Супруги всегда оберегают семейное счастье. О личном они практически не говорят, а в свет выходят только по важным поводам. Также пара не дает поводы для слухов и сплетен в Сети.

Снимки любимой в социальных сетях Ивана появляются очень редко — два или три раза в год. Одно из фото непременно публикуется 5 марта — в день рождения Натальи. Даже несмотря на то, что с февраля минувшего года Иван крайне редко обновляет страничку в микроблоге, такое важное событие в жизни избранницы он пропускать не захотел.