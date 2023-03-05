Ярославна Колeс из Новосибирска стала героиней телевизионного шоу «Конфетка»

Ярославна Колeс из Новосибирска стала новой героиней телевизионного шоу «Конфетка». На счету у певицы несколько нашумевших хитов. Поет артистка с детства. Ее карьера начиналась во дворе дома, продолжилась в школе.

В новом выпуске «Конфетки» Ярославна снова споет. Сибирячка поделилась впечатлениями от участия в проекте и оценила новое исполнение композиции.

«Конфетка» – это очень интересная и нужная передача. Она стране открывает новые имена. Сама подача материала тоже с юмором. Смотрю «Конфетку» на одном дыхании с улыбкой. Марина Кравец и Гарик Мартиросян – великолепные ведущие, они по-доброму шутят и весьма доброжелательны ко всем героям программы. Из жюри мне понравилась Клава Кока, она меня даже приобняла. И еще Хабиб, который попросил напеть песню «Ягода малинка» гроулом». В музыкальной школе пела треки этой звезды и выкладывала в Интернет, а теперь она мой трек поет.



