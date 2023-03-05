Концерты Нетребко за границей продолжают отменять после ее антироссийских высказываний

Экс-работник крупного маркетплейса Николай Старцев из Екатеринбурга решил рассказать, почему клиентам приходят бракованные товары. Как сообщает он
В Екатеринбурге заметили голубей, которые ведут себя очень странно. Птицы вертят головами, не замечая людей. Также они могут подлететь к человеку или
25 февраля в поселке Исток (на окраине Екатеринбурга) скончалась мать четверых детей. 39-летняя Марина Протасова могла стать жертвой сожителя
Илона Броневицкая во время беседы с Борисом Корчевниковым рассказала, как сейчас чувствует себя ее мама. Известно, что звезда советской эстрады Эдита
Мать российского актера Кирилла Канахина, который предположительно принял участие в теракте в Брянской области, Валентина Павловна была шокирована,
Среди диверсантов, напавших на Брянскую область, на видеоролике, которые они сами и записали, заметили экс-актера Кирилла Канахина (Родонского). В
Многие люди уверены, что на проблемы с поджелудочной железой указывает боль вокруг живота. Однако насторожить должна любая боль в области поясницы,
В Санкт-Петербурге произошло очередное ЧП – на голову пенсионерки в Василеостровском районе упала глыба льда. Подобные происшествия в последнее время
Военный самолет, который видели падающим жители Енакиево в ДНР, был сбит украинскими военнослужащими. Об этом сегодня заявили в Воздушных силах
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не просили Региональную энергетическую комиссию (РЭК) отменить пониженный тариф на оплату электричества в