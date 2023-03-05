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Концерты Нетребко за границей продолжают отменять после ее антироссийских высказываний

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Концерты Нетребко за границей продолжают отменять после ее антироссийских высказываний
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Фото из открытых источников

Российская оперная певица, Народна артистка РФ Анна Нетребко долгое время не могла определиться со своей гражданской позицией. Она долго выбирала между Россией и Европой. Артистка сделала несколько антироссийских заявлений. Однако, несмотря на это,  концерты дивы за границей продолжают отменять.

Очередное выступление исполнительницы было запланировано на 5 марта. Оно должно было состоятся на острове Тайвань, однако на сайте Национального симфонического оркестра появилось заявление об отмене выступления. Причиной отмены концерта Нетребко стало повышенное внимание со стороны общества.

Напомним, что у Анны есть гражданство Австрии. Также певица является обладательницей роскошной недвижимости в Вене. Звезда сейчас работает в Венской государственной опере. При этом для российской певицы оставили всего лишь один спектакль. Год назад имя артистки даже убирали с афиш.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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