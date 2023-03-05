Концерты Нетребко за границей продолжают отменять после ее антироссийских высказываний

Напомним, что у Анны есть гражданство Австрии. Также певица является обладательницей роскошной недвижимости в Вене. Звезда сейчас работает в Венской государственной опере. При этом для российской певицы оставили всего лишь один спектакль. Год назад имя артистки даже убирали с афиш.