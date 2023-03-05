KP.RU: гонорары Нетребко уменьшились в 10 раз из-за отмены концертов по всему миру

Гонорары популярной австрийской и российской оперной певицы Анны Нетребко уменьшились в 10 раз из-за отмены ее концертов по по городам России и всему миру. Об этом пишет портал KP.RU.

По информации новостного издания, ранее доходы оперной дивы от выступлений в России составляли порядка от 200 до 300 тысяч евро (это примерно 16-23 миллиона рублей). Теперь концерты в Европе стоят от 20 до 30 тысяч евро. При этом средний гонорар исполнительницы сегодня составляет 2,4 миллиона рублей.

Заметим, что в ближайшие дни Анна вместе с мужем выступят в Гонконге. Цена билета - от 250 до 1,8 тысячи долларов (около 18-135 тысяч рублей). После этого Нетребко планирует отправится с концертом в Токио, Милан, Верону. Также он выступит на фестивале в Висбадене.