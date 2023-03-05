Лечащий врач покойной Юлии Началовой Василий Шуров предупредил Аллу Пугачеву о скорой инвалидности

Лечащий врач покойной исполнительницы Юлии Началовой Василий Шуров дал эксклюзивное интервью для портала «Царьград». Во время беседы с репортерами специалист отметил, что разгульный образ жизни в молодости и преклонный возраст Аллы Борисовны привели к тому, что она будет вскоре передвигаться на инвалидной коляске.

«У нее артрит. Можно натянуть лицо много раз, однако возраст выдают шея и кисти рук», — сказал медик.

Также эксперт добавил, что артроз проходит две фазы. Во время острой (когда идет воспаление) нужна противовоспалительная терапия и обезболивание. Фаза ремиссии характеризуется деформированным суставом, который приводит к ограничению движений. Артроз не сокращает срок жизни человека, однако существенно снижает ее качество. Со временем человек обездвиживается и даже может стать инвалидом.