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Лечащий врач покойной Юлии Началовой Василий Шуров предупредил Аллу Пугачеву о скорой инвалидности

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Лечащий врач покойной Юлии Началовой Василий Шуров предупредил Аллу Пугачеву о скорой инвалидности
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Фото из открытых источников

Лечащий врач покойной исполнительницы Юлии Началовой Василий Шуров дал эксклюзивное интервью для портала «Царьград». Во время беседы с репортерами специалист отметил, что разгульный образ жизни в молодости и преклонный возраст Аллы Борисовны привели к тому, что она будет вскоре передвигаться на инвалидной коляске.

«У нее артрит. Можно натянуть лицо много раз, однако возраст выдают шея и кисти рук», — сказал медик.

Также эксперт добавил, что артроз проходит две фазы. Во время острой (когда идет воспаление) нужна противовоспалительная терапия и обезболивание. Фаза ремиссии характеризуется деформированным суставом, который приводит к ограничению движений. Артроз не сокращает срок жизни человека, однако существенно снижает ее качество. Со временем человек обездвиживается и даже может стать инвалидом.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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