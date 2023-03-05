Народный артист России Дмитрий Назаров написал новую песню на собственное стихотворение «Кедр»

Дмитрий Назаров вминувшую субботу, 4 марта, опубликовал новый видеоролик на своем Ютуб-канале. Народный артист РФ под аккомпанемент гитары исполнил стихотворение «Кедр» собственного сочинения.

В новой работе актер выступает от лица старого кедра, который наблюдает за бушующими лесными пожарами, виновником которых является сам человек.

Я старый кедр, выше всех в лесу, Двуногого приход заметил сразу. Он нес топор, как смерть несет косу, На нас глядел бессмертным глазом...





Следует напомнить, что в середине января 65-летнего Дмитрия Назарова вместе с его супругой, заслуженной артисткой Ольгой Васильевой, худрук Константин Хабенский уволил из МХТ Чехова. Актер там проработал 20 лет.

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