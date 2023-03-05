«Недвижимость в Швейцарии и Израиле»: Шнурова из «Ленинграда» обвинили в бегстве из РФ

Лидер скандально известной группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг информацию о переезде из России. Сообщение со ссылкой на окружение артиста появилось в Telegram-каналах.

В нем говорилось, что якобы музыкант оформляет гражданство одной из европейских стран. Также сообщалось, что Шнуров владеет недвижимостью в Израиле и Швейцарии, однако тщательно скрывает это от общественности.

«Пора перестать журналистам распускать разные сплетни, которые не подтверждены ни одним документом. Живу в России», — сказал исполнитель.

Касательно покинувших страну звезд Сергей отметил, что ему все равно, где и кто проживает.

«Могу одним словом всем ответить «Не дождетесь». Не собираюсь уезжать из РФ, нет у меня недвижимости нигде, помимо Питера и Москвы», — добавил Шнур.