Нелли Ермолаева в слезах рассказала о случившейся беде

Нелли Ермолаева регулярно делится в социальных сетях новостями. Недавно участница реалити-шоу опубликовала видеоролик, на котором навзрыд рыдала. При этом звезда не захотела объяснять причин такого состояния.

Незадолго до этого девушка также опубликовала ролик, который сняла на съемочной площадке. Она оставила грустное послание, отметив, что неприятные ощущения и мысли ее просто душат. Позже жгучая брюнетка еще раз показала себя плачущей.

«Не хочу ничего рассказывать, просто хочу жить дальше. Пожалуйста, мне не пишите. Нужно все это принять и прожить. Мне плохо и это не просто так!» — сказала Нелли.

Подписчики поделились догадками, что могло произойти. Некоторые фанаты уверены, что Ермолаева рассталась со своим бойфрендом, а другие считают, что случилась беда с ее домашним питомцем. Впрочем, многие оставили под постом гневные комментарии из-за того, что девушка на камеру устроила трагикомедию.